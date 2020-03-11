Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 19 марта

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. На данный момент зафиксировано 16 положительных тестов на COVID-19. Подробнее о статистике заболевания по состоянию на 19 марта - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 19 марта

Черновицкая область - 10 случаев заражения. На данный момент в регионе зафиксировано больше всего случаев инфицирования коронавирусом по Украине. Первый случай в стране был зафиксирован 3 марта у жителя Черновцов. Второй случай также обнаружили у мужчины из Черновцов 12 марта.

17 марта появилось сообщение о том, что в области от коронавируса умерла 33-летняя женщина. Однако на следующий день черновицкие врачи опровергли эту информацию.

Также по информации Минздрава, положительный тест на COVID-19 обнаружен у лиц 31 и 18 лет, 10-летнего ребенка, и двух маленьких детей возрастом год и 10 месяцев и 6 месяцев.

Житомирская область - 1 летальный случай. В городе Радомышль 12 марта коронавирус подтвердили у 71-летней женщины, которая вернулась из Польши. На следующий день, 13 марта, она скончалась.

Киев - 2 случая заражения. Информация об подтверждении коронавируса у двух человек в Киеве появилась 16 марта.

Киевская область - 2 случая заражения. Тест на коронавирус показал положительный результат у двух жителей Киевской области 17 марта. Один из них - мужчина 44 лет, который недавно был за границей. Позже стало известно, что это нардеп Сергей Шахов. Второй случай был подтвержден 18 марта.

Донецкая область - 1 случай заражения. Первый случай заражения в области зафиксирован 18 марта. Тест оказался положительным у 52-летнего жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

Подозрение на коронавирус

Винницкая область. Проверяется 4 возможных случая инфицирования COVID-19. Пациенты находятся в изолированных палатах в удовлетворительном состоянии. Ранее все они прибыли из стран с эпидемией коронавируса.

Львов. На проверку отправлены тесты 24 человек. Сообщается, что молодые люди недавно вернулись из-за границы, у всех есть симптомы коронавируса.

Киев. В столице проверяют на инфицирование COVID-19 военного пенсионера. Он рассказал о том, что недавно имел контакт с другом, у которого были симптомы ОРВИ и дети которого приехали из-за границы.

Ивано-Франковская область. На наличие коронавируса проверяют 9 человек. Также известно, что в области от осложнений гриппа умерла пациентка. Результаты ее теста на коронавирус еще ожидаются.

Черниговская область. Тест пациентки на коронавирус отправлен на проверку. Сейчас она находится в Нежинской городской больницы, недавно вернулась из Италии.