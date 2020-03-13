Как выявить лёгкую форму коронавируса

Большинство заразившихся новым коронавирусом — 80 процентов — переносят болезнь в легкой форме. Попробуем разобраться, как не пропустить начало опасного недуга и правильно определить его симптомы.

Носитель инфекции заразен

То, что у здоровых взрослых инфекция проявляется слабо, ученые считают одной из главных причин ее быстрого распространения. У детей COVID-19 в большинстве случаев вообще протекает практически бессимптомно. Эти категории людей, сами не болея явным образом, могут стать переносчиками. Эпидемия в Германии началась именно с такой передачи вируса.

Как распознать болезнь

Общие характерные симптомы COVID-19 приведены на сайте Министерства здравоохранения России. Это повышенная температура, кашель (обычно сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке. Иногда могут проявляться признаки острой синусовой инфекции или общее чувство болезни без лихорадки. При легкой форме заболевания симптомы проходят через неделю или две, при тяжелых случаях могут сохраняться шесть и более недель.

Легкая форма COVID-19

Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие симптомы простуды, бледность, озноб. Редко насморк.

Как не спутать COVID-19 с ОРВИ или простудой

При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.

Как не спутать COVID-19 с гриппом

Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что COVID-19 и грипп имеют сходные параметры: "оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти". Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.

Факторы риска

В рекомендациях Минздрава для медицинских работников указано: к подозрительным симптомам относятся любые клинические проявления ОРВИ, бронхита или пневмонии в сочетании с эпидемиологическим анамнезом. Они могут быть вызваны:

1) посещением за 14 дней до первых признаков инфекции эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов;

2) тесными контактами за последние 14 дней с лицами, заболевшими COVID-19, или теми, у кого лабораторно подтвержден этот диагноз;

3) тесными контактами за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением в связи с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

В любом из этих случаев при появлении даже легких симптомов простуды, инфекции следует вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Необычные симптомы COVID-19 в Германии

Немецкий вирусолог Хендрик Стрик, наблюдавший практически всех заболевших COVID-19 в Германии, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о своем опыте. По мнению специалиста, типичный пациент COVID-19 показывает только легкие симптомы. Характерны сухой раздражающий кашель и небольшая лихорадка, у 30 процентов инфицированных отмечалась диарея.

Встречались и весьма необычные признаки: примерно две трети заболевших говорили о нарушении обоняния и вкуса. В течение нескольких дней они фиксировали странные ощущения. Все это говорит о том, что у пациентов из Германии вирус SARS-CoV-2 проникал не только в легкие, но и в желудочно-кишечный тракт.