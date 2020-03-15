На карантин из-за подозрения на коронавирус, в Херсоне отправили бригаду "скорой"

Как отмечается, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, что проживает в Херсоне.

Граждане не сказали, что до этого были за границей. Поэтому на вызов "скорая" уехала без средств повышенной защиты.

В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за возможности заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facebook.

"Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней", - написал он.