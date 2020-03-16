За сутки Италия потеряла из-за коронавируса почти 500 человек

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По словам Боррелли, всего в стране погибли 2978 человек. Однако количество выздоровевших также увеличилось на 1084 человека, их общее число достигло 4025. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек. Также он привел количество заразившихся в стране: 35,7 тысячи.