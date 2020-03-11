 

Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC

События Сегодня, 13:3159
Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC

Как сообщается, по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%.

 

Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта.
В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.
По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

 

Также сокращение производств наблюдается и в Италии, которая пострадала от коронавируса. Но благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, воздух, 7dniv, 7dnivinfo  
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