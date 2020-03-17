Фонда Рокфеллера ещё в 2010 году во всех подробностях описал пандемию коронавируса, планируя сценарий будущего до 2030.

Учёные и политики Запада любят повторять, что их задачей является не приспособление или попытка ужиться с объективно существующим миром (сосуществование), а "формирование" его. Разумеется, под себя. "Планирование сценариев" будущего до 2030 года, чем решили заняться десять лет назад не нуждающийся в представлении Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) и Глобальная деловая сеть (Global Business Network) – базирующаяся в США карманная глобалистская консалтинговая компания, – именно это на самом деле и означает.

Речь идёт в действительности не просто о "нарративах" различных вариантов во многом случайного и практически неуправляемого развития событий, но о четырёх "очень возможных" моделях будущего, одна из которых будет выбрана в зависимости от обстоятельств.

Вот это документ!

Эти программы содержатся в опубликованном в мае 2010 года совместном докладе обеих глобалистских структур, названном "Сценарии для будущего технологии и международного развития". И нужны они вовсе не для "филантропии", как нас пытаются уверить авторы этой методички. Не поверим им также и в том, что данные сценарии "формируются вокруг "критических неопределённостей", поскольку о результатах их действий "можно догадываться, но не знать".











Прекрасно видно, что составители доклада вполне в курсе планов мировой закулисы на ближайшее будущее и уже знают их в общих чертах, о чём и делятся с идейно близкой публикой, для которой являются авторитетом и которая почитывает подобные публикации, действуя по принципу "предупреждён, значит, защищён". Поэтому неудивительно, что первый же из четырёх подробно рассматриваемых в докладе вариантов – это как раз то, что происходит с нами сегодня. В датах и деталях имеются определённые разночтения, поскольку, когда писался этот доклад, они точно не были известны, но во всём остальном – практически полное совпадение.

Зачем "блокируют"?

Так, давайте теперь поподробнее ознакомимся с появившимся, повторим, задолго до нынешних событий "нарративом под названием LOCK STEP (Блокировка шага), квинтэссенцией которого, согласно составителям документа, является "более жёсткий государственный контроль сверху вниз и более авторитарное руководство, с ограниченными инновациями и растущим отпором граждан".

"Даже самые подготовленные к пандемии страны были быстро поражены, когда вирус распространился по всему миру, заразив почти 20 процентов населения мира и убив 8 миллионов человек всего за семь месяцев… Пандемия также оказала смертельное воздействие на экономику: международная мобильность людей и товаров остановилась, что привело к ослаблению таких отраслей, как туризм, и разрыву глобальных цепочек поставок. Даже на местах обычно шумные магазины и офисные здания месяцами были пусты, без сотрудников и клиентов", – читаем в докладе, как будто описывающем наступившую сейчас в мире жизнь.

Единственное несовпадение заключается в том, что большинство жертв смертельно опасного вируса это не "здоровые молодые люди", а старики. Тут явно в план внесли изменение: молодёжь нужна, чтобы упорно трудиться, а старики никому и нигде не нужны, на них только одни расходы.

В общем, "пандемия охватила планету", и даже развитые страны, включая США, стали её жертвой, однако несколько государств себя при этом неплохо показали, в частности, Китай: "Быстрое навязывание и обеспечение обязательного карантина китайским правительством для всех граждан, а также мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасло миллионы жизней, остановив распространение вируса намного раньше, чем в других странах, и сделав намного более быстрым восстановление после пандемии".

Пример Китая вдохновил многих, предвидели глобалисты в 2010 году: "Во время пандемии национальные лидеры во всём мире усилили свои полномочия и установили строжайшие правила и ограничения – от обязательного ношения масок на лице до проверки температуры тела на въездах в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты. Даже после того как пандемия прошла, этот более авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью остались и даже усилились. Чтобы защитить себя от распространения всё более глобальных проблем – от пандемий и транснационального терроризма до экологических кризисов и растущей нищеты – лидеры во всем мире стали править более жёстко".

Что нас ждёт?

Пока что мы находимся на этой стадии. Давайте ознакомимся теперь с тем, что нам ещё приготовили люди, "формирующие" мир: "Сначала понятие более управляемого мира получило широкое признание и одобрение. Граждане охотно отдали часть своего суверенитета – и свою частную жизнь – более патерналистским государствам в обмен на большую безопасность и стабильность". Это дало "национальным лидерам больше возможностей для наведения порядка так, как они считали нужным".

"В развитых странах, – читаем далее, – этот усиленный надзор принимал разные формы: например, биометрические идентификаторы для всех граждан и более жёсткое регулирование ключевых отраслей, стабильность которых считалась жизненно важной для национальных интересов. Во многих развитых странах принудительное сотрудничество с набором новых правил и соглашений медленно, но неуклонно восстанавливало как порядок, так и, что важно, экономический рост"…

Однако так будет происходить только там, где власть относительно честная, а в тех государствах, где этого нет, всё будет "хуже", в некоторых случаях – даже "трагически". Последнее будет характерно для стран, "управляемых безответственными элитами, которые использовали свою возросшую власть, чтобы преследовать свои собственные интересы за счёт своих граждан". Начнётся также подъём "яростного национализма".

А вот и ещё весьма любопытный штрих: "Под влиянием протекционизма и проблем национальной безопасности страны создают свои собственные независимые региональные ИТ-сети… Правительства имеют различные степени успеха в контроле интернет-трафика"...

Однако к 2025 году люди устанут от такого "большого контроля сверху" и что позволили своим лидерам "делать выбор за них", их начнут тяготить "множество жёстких правил и строго охраняемые границы". В воздухе витает, что "что-то неизбежно нарушит аккуратный порядок, который так усердно установили правительства мира".

Уж не грядущее ли царство глобализма? Но эта перспектива уже принадлежит периоду, до которого ещё надо дожить, и данный доклад его не рассматривает.

Другие "нарративы" – для отвода глаз

Три других содержащихся в докладе "нарратива", лишь один из которых относительно и совершенно неоправданно оптимистичен, хотя и в чисто глобалистском ключе, не столь интересны. Потому что имеют другие триггеры: дальнейшее углубление экономического и финансового кризиса 2008 года, который до самого последнего момента удавалось притушить, масштабные стихийные бедствия, которые сложно организовать. Или совершенно неправдоподобную "затравку" – экономика процветает, экологисты правят бал, все белые и пушистые.

Последнее нужно, видимо, лишь для того, чтобы избежать обвинения в пессимизме. Поэтому останавливаться на этих прогнозах мы не будем, хотя и в них есть кое-что интересное. В одном из них, самом криминальном, например, упоминается "русская мафия и китайские триады, которые стали очень активными и влиятельными в Ботсване".

Тем более что все эти "нарративы", кроме одного – самого первого, – не позволят нам понять, что сейчас происходит в мире. То, что мир на наших глазах меняется и наступает новая эпоха, это чувствуют все. Все понимают, что после погрузившего Европу в "чумные" столетия глобального психоза, вызванного "пандемией" коронавируса и усиленного рукотворным обвалом на нефтяном рынке, за которыми стоят сильные мира сего, наша жизнь не будет прежней. Опустевшие площади Венеции и Парижа. Суровый военный и полицейский режим на улицах североитальянских городов. Дикие пробки на закрытых границах. Пустые аэропорты. Нехватки медицинских масок и необходимых лекарственных препаратов, должным образом оборудованных больниц. Леденящие кровь заявления лидеров Германии и Британии на тему "мы все умрём". Алармистские предупреждения президента США Дональда Трампа, что нынешняя ситуация продлится минимум до конца лета. Или приговор экспертов из берлинского института Коха, что "пандемия" продолжится два года. Всё это долго не будут забыто и оставит после себя страшную травму. И это при том, что большинство заболевших переносят заразу в лёгкой форме.

Зачем нагнетают страхи и психоз?

Зачем же нагнетаются страхи и психоз, которые глобалисты предвидели со всей ясностью ещё в 2010 году? Видимо, потому, что уже тогда было вполне очевидно, что западный мир живёт в долг и не по средствам, что магических способов долго удерживать эту ситуацию от краха нет, что экономика Китая – перегрета и что так долго продолжаться не может.

Не потому ли на самом деле закрылись аэропорты, а туркомпании доживают последние дни, что в мире, где богатство теперь распределяется между странами более равномерно, Запад продолжает жить в долг? Это касается и покупки домов, и машин, и даже поездок в отпуск, в то время как возможности поддерживать такой образ жизни финансовыми манипуляциями практически исчерпаны.

Похоже, что истинная причина происходящего заключается именно в этом, а не в коронавирусе, опасность которого крайне преувеличена, искусственным и сознательным образом.

Всё дело в том, что старый образ жизни, повторим, становится не по карману, даже китайцам, экономика которых по объективным причинам не сможет впредь расти сверхвысокими темпами. Недаром же манипулируемым глобалистами экологистам было годы назад поручено бороться против гражданской авиации, загрязняющей атмосферу, углеводородов (которых не нужно так много в условиях кризиса), пропагандировать менее затратную, экономичную жизнь. Тут ещё, конечно, преследуется цель снизить себестоимость западной рабочей силы, без чего китайцы захватят всё.

Таким образом, приуроченный к "пандемии" кризис мировой экономики означает, что впереди нас ожидает достаточно суровый и долгий период очень непростой жизни для всех, кроме глобальной элиты, этими процессами управляющей и желающей всё иметь только для себя. Это нужно ей, чтобы за это время за счёт всех остальных выправить дисбалансы мировой экономики, настроить граждан против своих правительств и государств. А потом, когда жизнь немного выправится и людям надоест копаться в своих огородах за закрытыми границами, а экономика – передохнёт, можно будет продолжить строительство глобалистской Вавилонской башни. Вот такой реализуется сейчас, похоже, "хитрый план", проект которого был составлен на Западе не позднее 2010 года.

Сообщает Царьград.





