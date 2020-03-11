Коронавирус обнаружили в Житомире, - мэр

По словам городского главы, сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире.

Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии. Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.

В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", - написал он.

Отмечается, что в настоящее время состояние больного нормальное.

Кроме того, как сообщил Сухомлин, местные власти сегодня приняли решение об обязательной проверке всех жителей Житомира, которые будут возвращаться в город из-за границы в рамках эвакуации.