Работу общественного транспорта остановят в Ужгороде

Сегодня в Ужгороде состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о временной остановке работы общественного транспорта в городе.

Городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Также комиссия рекомендовала местным предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности организовать подвоз работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

Кроме того, начиная с четверга в Ужгороде патрульная полиция с помощью громкоговорителей будет информировать жителей о карантине и угрозе распространения коронавируса, а также призывать жителей города не покидать своих домов без крайней необходимости.