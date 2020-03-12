Первые случаи коронавируса подтвердили в Днепропетровской области

По данным ОГА, больные коронавирусом граждане недавно вернулись из-за границы. Сейчас пациентам предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Состояние больных стабильное, они хорошо себя чувствуют.

В Днепропетровской области сегодня, 19 марта, подтвердили первые два случая коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

"Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по региону", - заявили в ОГА.

Отмечается, что медработники ищут всех, кто мог контактировать с больными, чтобы обследовать и обеспечить их изоляцию.