Типы коронавируса в Италии, Корее и Тайвани абсолютно разные и не происходят из Китая

Об этом на своей странице в соцсети написала завкафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, которая считает, что изучение инфекционных заболеваний - увлекательней любого детектива.

Коронавирус не возник на рынке морепродуктов, а имел множество неопознанных источников, после чего он попал на рынок морепродуктов. К такому выводу пришли ученые после медицинских исследований генома вируса.

"Исследование, опубликованное в ChinaXiv (открытом китайском репозитории), показывает, что новый коронавирус попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем быстро распространился из-за большого количества тесных контактов. Китайские медицинские органы и "разведывательные агентства" провели быстрый и широкомасштабный поиск происхождения вируса, собрав около 100 образцов генома из 12 разных стран на 4 континентах, выявив все его разновидности и мутации. В ходе этого исследования они определили, что вспышка началась гораздо раньше, нежели в Китае. Затем они пришли к тем же независимым выводам, что и японские исследователи - вирус был привнесен извне", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что по словам главного пульмонолога Китая Чжун Наньшаня, если COVID-19 был впервые обнаружен в Китае, это не значит, что он произошел из Китая.

Корея и Тайвань имеют другой гаплотип вируса, чем Китай, возможно, более заразный, но гораздо менее смертоносный. Иран и Италия в настоящее время расшифровали местно распространенный геном и объявили, что он не произошел из Китая, а был привнесен из другого источника.

"Итальянская" разновидность вируса индуцирует примерно такой же уровень летальности, как и в Китае, а "иранская" разновидность, по-видимому, является самой смертоносной с уровнем летальности от 10% до 25%", - говорится в сообщении.

Также Ольга Голубовская приводит еще одно мнение, согласно которому новый коронавирус мог появиться в США.

"Японские и тайваньские исследователи определили, что новый коронавирус мог появиться в США, поскольку только эта страна является единственной, имеющей все пять типов коронавирусов. У Китая есть только один из этих типов, аналог некой "ветви", которая не может существовать "сама по себе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе 2019 года в США была волна пневмоний и респираторных заболеваний, в которых американцы обвиняли вейпинг, однако имеющиеся симптомы, по мнению специалистов, не могли быть объяснены электронными сигаретами. Уже тогда ученые обращались к американским чиновникам с предположением, что это был коронавирус, однако эти предупреждения были проигнорированы.

"Непосредственно перед этим событием CDC полностью закрыл основную биолабораторию вооруженных сил США в Форт-Детрик (штат Мэриленд), из-за отсутствия гарантий утечек патогенных микроорганизмов (между 2005 и 2012 годами в США произошло 1059 случаев, когда патогены были либо украдены, либо "сбежали" из лабораторий).

Сразу после этого случая возникла эпидемия "электронных сигарет", а сентябре 2019 г. была отмечена вспышка заболеваний легких у японских граждан на Гавайях, которые никогда не посещали Китай", - пишет Голубовская.

В октябре 2019 года в китайских социальных сетях появилась статья о том, что пять иностранных спортсменов и обслуживающий их персонал на Всемирных военных играх были госпитализированы в Ухане по причине неизвестной инфекции. Статья более четко на молекулярном уровне объясняла, почему уханьский вирус мог быть "получен" только из США, поскольку является ответвлением от главной линии, имеющейся только в Америке.

Тогда было много публичных предположений, что коронавирус преднамеренно передали в Китай, но не исключена и менее зловещая история.

"Некоторые члены американской команды на Всемирных военных играх могли заразиться вирусом в результате случайной вспышки в Форт-Детрике, и при длительном инкубационном периоде завезти его в Ухань, заразив потенциально тысячи местных жителей в различных местах, многие из которых позже отправятся на рынок морепродуктов. Это также объясняет практическую невозможность найти легендарного "нулевого пациента", который так и не был обнаружен", - говорится в сообщении.

По данным эксперта по инфекционным заболеваниям в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Даниэля Люси, первая инфекция у человека возникла в ноябре 2019 года (не в Ухане). Другая группа исследователей сообщала о возникновении вспышки уже 18 сентября 2019 г. Т.о. рынок морепродуктов в Ухане не может быть источником распространения нового вируса по всему миру, динамика самых ранних случаев, опубликованных в The Lancet, предполагает, что вспышка началась в другом месте.

"В статье, написанной группой китайских исследователей, приводятся подробности о первых 41 госпитализированных пациентах, у которых была подтверждена инфекция, первоначально названная 2019-nCoV. Первый пациент заболел 1 декабря 2019 года и не сообщал о связи с рынком морепродуктов, в общей сложности 13 из 41 случаев не имели связи с рынком. В последующем было доказано, что "вирус проник на этот рынок еще до того, как вышел из него", - говорится в посте.

Биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен проанализировал последовательности вируса и сказал, что наиболее вероятен сценарий развития событий как занос вируса на рынок через заранее инфицированных людей.

"Т.о. мало того, что вирус не возник на рынке морепродуктов, он вообще не возник в Ухане, и вряд ли возник в Китае, а был завезен из другой страны. Часть доказательств этого утверждения базируется на том, что секвенирование геномов вирусов в Иране и Италии показали, что они отличаются от того вируса, который вызвал заболевание в Китае и могут произойти только из других источников", - резюмирует Голубовская.

Сообщает "Страна".



