Случаи внутреннего заражения коронавирусом зафиксированы в Украине

Новые случаи заражения коронавирусом, зарегистрированы 19 марта, являются первыми случаями заражения внутри страны. Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Также он добавил, что на сегодня растет количество подозрений на коронавирус, лаборатории получают все больше новых образцов на исследования.

"Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. Есть 5 положительных результатов. В страну зашла коронавирусная инфекция. В стране даже зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования", - заявил Ляшко.

Сообщает РБК-Украина.