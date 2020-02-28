В Сирии погибли двое турецких солдат

Министерство также сообщило, что еще один солдат был ранен во время атаки. Турецкие военные открыли огонь по целям в этом районе.

В четверг министерство обороны Турции заявило, что два турецких солдата были убиты в северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "некоторых радикальных групп". Об этом сообщает Al Arabia.

Турция, которая поддерживает силы, выступающие против узурпации власти президента Сирии Башара Асада, договорилась о прекращении огня с Россией на две недели назад после нескольких месяцев боевых действий, в результате которых Идлибе покинули около 1 миллиона человек.