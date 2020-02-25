 

В Японию с Греции доставили олимпийский огонь

События Сегодня, 09:150
В Японию с Греции доставили олимпийский огонь

Из-за пандемии коронавируса не было привычной традиционной церемонии передачи огня, поскольку раньше факел с пламенем лично несли спортсмены. В этот раз огонь прибыл самолетом.

 

В пятницу, 20 марта, олимпийский огонь прибыл из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AP.
На сокращенную церемонию вручения огня встречать самолет прибыли председатель организационного комитета "Токио-2020" Есиро Мори, председатель Национального олимпийского комитета Японии и глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

 

Они поднялись по переносной лестнице и вошли в самолет, а затем вернулись, удерживая факел в виде цветка сакуры с горящим внутри пламенем. Символично, что это произошло в той части Японии, которая была разрушена землетрясением и цунами в 2011 году. Даже если игры перенесут, чего сейчас не хочет Япония, то эта церемония станет объединяющим моментом для японской публики.
Тем не менее, пока планируется начать эстафету 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году.

 

Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Правительство страны заявляет, что коронавирус не помешает проведению соревнований и выступает против отмены и переноса Игр.

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Теги: news, новости, Украина, Олимпиада, 7dniv, 7dnivinfo  
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