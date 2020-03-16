Авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса закрывает Грузия

Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире.

По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.

"Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии", - сказал Чиковани.

Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, передает Sputnik-Georgia.