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События Сегодня, 12:4342
Украина признана самой несчастной страной в Европе

По итогам 2019 года Украина заняла 123-е место из 153 в рейтинге самых счастливых стран мира. Первую позицию заняла Финляндия, а последнюю - Афганистан.


Об этом свидетельствуют в отчете World Happiness Report.
Всемирный доклад о счастье публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития ежегодно с 2012 года. Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
По итогам прошлого года в десятку лидеров вошли: Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

 

Самыми несчастливыми стали Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан, которые заняли 150-153 места соответственно.
Украина заняла в рейтинге 123-е место, оказавшись, согласно докладу, самой несчастливой из европейских стран. При этом по сравнению с прошлым рейтингом она поднялась на 10 позиций. Любопытно, что соседние страны оказались более счастливыми: Польша заняла 43-е, Россия - 73-е, а Беларусь 75-е место.

 

Украина признана самой несчастной страной в Европе
Украина признана самой несчастной страной в Европе
Украина признана самой несчастной страной в Европе

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