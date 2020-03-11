Выздоровел первый пациент с коронавирусом в Украине - Зеленский

В обращении Зеленский заявил, что это одна из самых лучших новостей за последние дни.

В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал негативный результат. А значит, можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой", - заявил президент.