К тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса - Емец

По его словам, только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими.

"… и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", - заявил Емец.

Коронавирус приводит к тяжелым заболеваниям только в 20% случаев. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Министр подчеркнул, что Украина принимает все меры и задействует все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии. Однако действия могут оказаться напрасными, если не будет соблюдаться карантин.

"Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - добавил Емец.