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События Сегодня, 20:0144
Показатель смертности в Италии за последние сутки перевалил за 600

За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.

 

Об этом свидетельствуют цифры Агентства гражданской защиты Италии, сообщает "Европейская правда".
Новые данные показывают самый большой ежедневный рост смертей в стране с начала вспышки эпидемии. Вчера показатель смертности за сутки составил 427.
5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера. Вчера ежедневные данные о тех, кто выздоровел, составили 415.
Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.
Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.
Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.
В четверг 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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