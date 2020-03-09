 

Стал известен главный очаг распространения коронавируса по Европе

События Сегодня, 20:4881
Стал известен главный очаг распространения коронавируса по Европе

Австрийский Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе. Об этом сообщает Der Spiegel.

 

По данным издания, многие туристы подхватили инфекцию на популярном горнолыжном курорте в регионе Пацнаун-Ишгль. В частности, к ним относятся более половины зараженных норвежцев и около трети датчан. На федеральную землю Тироль приходится и почти четверть случаев заражения в самой Австрии, где выявлено уже 2196 заболевших. Шесть человек умерли.

 

Исландия заявляла об опасности курорта еще 5 марта, однако власти региона приняли решение о раннем завершении сезона из-за коронавируса только 14 марта. Еще пять дней спустя во всех общинах земли ввели карантин.
Об опасности посещения Тироля предупреждал и изучающий инфекционные заболевания институт Роберта Коха в Берлине. Ученые включили регион в список топ-10 самых опасных мест в мире по риску подхватить коронавирус.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Европа, Очаг, 7dniv, 7dnivinfo  
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