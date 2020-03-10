Коронавирусом за сутки заразились более 24 тысяч человек

Большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений приходится на Европу - 17 506 человек.

На территории Южной и Северной Америк было выявлено 4104 случая заражения.

Общее число зараженных коронавирусом достигло 234 073 человек.

За прошедшие сутки в мире было выявлено 24 247 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки из-за заражения коронавирусом в мире умер 1061 человек, общее количество жертв - 9840 человек.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии. По последним данным, в стране скончались 3407 человек.