 

Коронавирусом за сутки заразились более 24 тысяч человек

События Сегодня, 08:2048
Коронавирусом за сутки заразились более 24 тысяч человек

Большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений приходится на Европу - 17 506 человек.

 

На территории Южной и Северной Америк было выявлено 4104 случая заражения.
Общее число зараженных коронавирусом достигло 234 073 человек.
За прошедшие сутки в мире было выявлено 24 247 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

 

Кроме того, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки из-за заражения коронавирусом в мире умер 1061 человек, общее количество жертв - 9840 человек.
Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии. По последним данным, в стране скончались 3407 человек.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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