Правила авиаперевозок из-за пандемии коронавируса изменил ЕС

Сообщается, что такое решение было принято в связи с резким спадом спроса, вызванным вспышкой коронавируса и мерами по ее сдерживанию.

Европейский совет принял решение о временной приостановке действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании обязаны осуществлять заявленные рейсы, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

"Евросоюз принимает меры для временной остановки требований по соблюдению так называемых слотовых обязательств в аэропортах, обязывающие авиакомпании использовать по крайней мере 80% от заявленных слотов на взлет и посадку с целью удержать их количество на следующий год. Послы стран ЕС на заседании постоянного комитета представителей приняли мандат на переговоры с Европарламентом об отмене правила "используй или теряй" до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно мандату, отказ будет применяться с 1 марта по 24 октября 2020 года. Он также будет применяться задним числом с 23 января по 29 февраля 2020 года для рейсов между ЕС и Китаем или Гонконгом. При этом сроки могут быть продлены.