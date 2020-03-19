Ввести чрезвычайное положение просят в Черновицкой области

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю Совета национальной безопасности и обороны с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения после новых случаев коронавируса в регионе.

Об этом говорится в видеообращении Каспрука в Facebook.

По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

"Обратился сегодня к президенту Украины, секретаря СНБО, Премьер-министра Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и в соответствии города Черновцы чрезвычайное положение. …Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавируса", - сообщил Каспрук.

Напомним, 20 марта в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев коронавируса. Всего в области зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 21 марта в Украине выявили в общей сложности 41 случай заболевания коронавирусом, из них три - летальных.