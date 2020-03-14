Схему поставки военных комплектующих из Украины в РФ разоблачила СБУ

По данным спецслужбы, к схеме причастны более 20 участников. Для организации сделок злоумышленники задействовали фиктивные фирмы в Украине, странах ЕС и РФ.

Служба безопасности Украины блокировала схему поставки из Украины комплектующих к военной авиатехнике в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях "Укроборонпрома" продукцию военного назначения. Для проведения этих сделок злоумышленники привлекали должностных лиц Минобороны Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку". Затем незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки на территории Двуречанского района Харьковской области во время попытки незаконного перемещения комплектующих на территорию РФ.

"Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет", - говорится в сообщении.

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