Карантин из-за коронавируса объявила Колумбия

Президент Колумбии Иван Дюке объявил о введении в стране карантин в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, карантин будет введен с 24 марта и продлится 19 дней. На этот период все жители Колумбии должны самоизолироваться.

"Большинству граждан Колумбии придется самоизолироваться со следующей недели", - заявил Дюке.

При этом детали карантина будут опубликованы колумбийским правительством в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что в Колумбии официально подтверждены 158 случаев коронавируса. При этом не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.