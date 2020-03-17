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События Сегодня, 13:3975
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков

В Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса.

 

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
По его словам, будут приостановлены все пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов . С воскресенья", - написал Аваков.
Напомним, ранее Аваков заявил, что в Украине в ближайшие дни планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Кроме этого, глава

 

МВД будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.
Отметим, 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.
Ранее Кабмин принял решение о закрытии метро во всей Украине. В Киеве метрополитен перестал работать с 23:00 17 марта. При этом наземный пассажирский транспорт продолжал работать в штатном режиме, однако были введены ограничения по количеству пассажиров, находящихся в транспорте.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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