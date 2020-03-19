 

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта

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Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта

Число инфицированных коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, режим ЧС объявлен уже в трех областях страны. Подробно о выявленных случаях и подозрениях, а также данные по регионам - на РБК-Украина.

 

Новых случаев не зафиксировано

В Минздраве сообщили о том, что по состоянию на утро 21 марта в Украине не зафиксировано новых случаев коронавируса. Так, на 10:00 в нашей стране 41 инфицированный, один из которых уже выздоровел и выписался из больницы. Также в Украине 3 летальных случая.

 

Статистика Минздрава по областям

Черновицкая область - 25 инфицированных (1 летальный). Продолжает лидировать по количеству заболевших. Среди них есть лица, которые заразились внутри страны, после контакта с инфицированными за границей.

Именно в Черновцах 3 марта был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Мужчина успешно прошел лечение, и 20 марта его уже выписали из больницы.

16 марта в больнице умерла 33-летняя жительница Черновцов с положительным результатом теста на COVID-19.

Глава Черновицкой ОГА рассказал о географии распространения коронавируса в области:

  • 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района
  • 7 человек в селе Брусника Китсманського района
  • 1 человек в городе Хотин
  • 1 в селе Топоровцы Новоселицкого района
  • 1 в селе Лужаны Кнтсманського района
  • 1 в Черновцах
  • 1 в селе Иживцы Стороженецького района

Киев - 3 случая. Двое из заразившихся недавно вернулись из стран Европы, где наблюдается вспышка коронавируса. Один инфицированный контактировал с умершей женщиной из Радомышля.

Житомирская область - 2 случая COVID-19 (1 летальный). 56-летний житель областного центра был госпитализирован 19 марта. Мужчина в недавнее время посещал Австрию.

Как выяснилось при опросе, инфицированный предоставил недостоверную информацию. Мужчина путешествовал не со своим сыном и другом, а проводил экскурсию для группы людей. Круг лиц, контактировавших с заболевшим, устанавливается.

Также в Житомирской области (г. Радомышль) 17 марта был зафиксирован первый в Украине летальный случай заболевания коронавирусом - пожилая женщина, которая вернулась из Польши. После контакта с инфицированной заразился молодой человек из Киева.

Киевская область - 3 подтвержденных случая. Коронавирусом заболели народный депутат Сергей Шахов и его жена. Они находятся под наблюдением врачей. Подробности о третьем случае пока не известны.

Днепропетровская область - 2 заболевших. Супруги самостоятельно обратились к медикам после возвращения из Франции. Мужчину и женщину поместили в инфекционные боксы. Они находятся в стабильном состоянии.

Львовская область - 1 инфицированный. О первом заболевшем коронавирусом во Львове сообщили в МОЗ вечером 20 марта. Тест на коронавирус подтвердился у мужчины 1950 года рождения, который вернулся из Германии.

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный). Второй положительный результат на COVID-19 в регионе МОЗ подтвердило вечером 20 марта.

19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина. Это произошло на следующие сутки после госпитализации. В больницу она обратилась в тяжелом состоянии.

Харьковская область - 1 инфицированный. Положительный тест на коронавирус был подтвержден у жителя Харьковской области 20 марта.

Донецкая область - 1 заболевший. 18 марта лабораторное исследование на коронавирус оказалось положительным у жителя Мариуполя. Несколько дней назад он посещал Египет.

Количество подозрений на коронавирус растет

Результатов тестов на COVID-19 ожидают 4 человека в Закарпатской области. Все они госпитализированы и находятся в изоляции в стабильном состоянии.

В Сумской области зафиксировано 5 подозрений на коронавирусное респираторное заболевание. Один ребенок и один взрослый госпитализированы, еще три человека - в амбулаторных условиях.

В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находятся 15 человек. Некоторые пациенты контактировали с умершей 19 марта женщиной.

В Ровенской области госпитализировали женщину, вернувшуюся из Польши. Она обратилась к медикам с лихорадкой и сухим кашлем.

В Волынской области было госпитализировано 5 человек с подозрением на COVID-19. Все мужчины - жители Закарпатья, возвращались с заработков из России. После помещения в обсервацию пытались сбежать из больницы.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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