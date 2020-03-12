Штормовое предупреждение объявили в Карпатах

В частности, 22-23 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей из-за прогнозируемых снегопадов и метелей. Умеренная опасность схождения лавин ожидается в эти в горах Львовской области.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - сообщают синоптики.