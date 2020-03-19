Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке

Сообщается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Луцке. Информацию подтвердили в Волынской облгосадминистрации, сообщают Волынские новости.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.