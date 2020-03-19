Жители Ужгорода и местные больницы получили средства защиты и тесты для выявления COVID-19

Руководитель Ужгородской городской организации политической партии «За Жизнь» Андрей Погорелов сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук о помощи жителям Ужгорода и больницам в борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: страница Андрея Погорелова в Facebook

"Ужгородцы, информирую вас, что анонсированная мною с утра помощь от Виктора Медведчука доставлена. Наши активисты «За Жизнь» передали в Областную клиническую инфекционную больницу, Закарпатскую областную клиническую больницу имени А. Новака, Ужгородскую центральную городскую клиническую больницу:

- экспресс-тесты BIOEASY для выявления коронавируса (2019-nCoV);

- защитные перчатки;

- комплекты медицинских комбинезонов;

- комплекты одежды для инфекционистов;

- штативы для капельниц;

- средства для дезинфекции,

- медицинские маски.

Также несколько тысяч медицинских масок получили ужгородцы на улицах и в нашей палатке около «Сельпо» на Минайской.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ВАШИХ БЛИЗКИХ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!











