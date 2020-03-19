Режим ЧС ввели в Харьковской области

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрациии ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня на всей территории Харьковской области, в том числе и в самом Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, в области создается штаб реагирования под председательством главы ОГА Алексея Кучера.

"Введена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Что это значит? Создан штаб. Я руководитель штаба. И мы будем в оперативном порядке координировать все действия. Как вы, вероятно, слышали, рассматривается вопрос, данное соответствующее задание структурным подразделениям для того, чтобы изучили вопрос полной остановки общественного транспорта", - сказал Кучер.

По его словам, введение режима ЧС позволит быстро принимать управленческие решения, чтобы не допустить распространения коронавируса в области.

"Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы имеем возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация позволяет, например, не нарушая констититуционных прав, свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. Например, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше поражений коронавирусом, мы могли просто не допускать", - сказал глава Харьковской ОГА.

Кучер утверждает, что чрезвычайная ситуация необходима для того, чтоб быстро остановить транспорт в случае распространения коронавируса в Харьковской области.

Напомним, режим ЧС уже действует в Киеве и еще шести областях, среди которых Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Житомирская, Черновицкая.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.