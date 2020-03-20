 

За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев

События Вчера, 21:3676
За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек.

 

Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек. Обновленные данные сообщил в субботу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее, уточнил он. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.

 

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
Наибольшее число заражающихся по-прежнему отмечено в северной области Ломбардия, где 21 февраля была выявлена первая локальная вспышка. В этой области произошло и больше всего смертей - за минувшие сутки из 793 летальных исходов в целом по стране 546 зафиксировано в Ломбардии. Распространение эпидемии в других регионах идет немного более медленными темпами. Однако, как говорят специалисты, пик пока не преодолен.
К действующему с 10 марта строгому карантину и запрету на передвижение населения без веской причины добавился запрет на прогулки и занятие спортом на открытом воздухе. Власти вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина. Местные власти также вводят отдельные ограничительные меры. Так, губернатор области Венето Лука Дзайя распорядился закрывать супермаркеты по воскресеньям.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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