 

Сколько заболевших в Украине на сегодня

События Сегодня, 08:5245
Сколько заболевших в Украине на сегодня

По состоянию на утро 22 марта, по данным МОЗ в Украине выявили 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Их подтвердили в лабораториях.

 

При этом трое человек умерли, один уже выздоровел и выписан из больницы.
По регионам ситуация такая:
Черновицкая область - 25 человек (10 выявили в Центре общественного здоровья Украины и 15 в региональной лаборатории, один случай летальный);
Киев - 9 человек (6 из них выявили за последние сутки);
Киевская область - 4 человека (среди них депутат Шахов и его супруга);
Житомирская область - 2 человека (один случай летальный);
Донецкая область - 1 человек;
Ивано-Франковская область - 2 человека (один случай летальный);
Тернопольская область - 1 человек;
Днепропетровская область - 2 человека;
Львовская область - 1 человек.
Напомним, что 21 марта в мире Covid-19 заразились - 301 552 человека, умерли - 12 955 человек, выздоровели - 94 625. Больше всего пострадавших в Италии, Китае, Испании, Иране.
Также мы писали, что СНБО может собраться в ближайшие дни, чтоб обсудить введение чрезвычайного положения в Украине.
А в Черновицкой области на карантин отправили целое село, где зафиксировали 11 случаев заражения. В последнее время там больше сотни человек вернулись с работы в Европе.

Сообщает "Страна".

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
Вчера, 13:43
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 20 марта
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 20 марта
20-мар-2020, 09:04
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 19 марта
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 19 марта
19-мар-2020, 09:58
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
10-мар-2020, 08:52
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
9-мар-2020, 09:35

Последние новости

09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Марта
08:52
События
Сколько заболевших в Украине на сегодня
08:39
Политика
Коронавирус заподозрили у нардепа, коллеги Шахова по группе
Вчера, 2020-03-21
21:36
События
За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев
21:16
Политика
Министр иностранных дел Украины надеется на то, что власти России не смогут сдерживать распространение коронавируса в стране
20:38
События
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
19:08
События
Схема движения пассажирского транспорта в Киеве опубликована
19:05
События
Пропуск через линию разграничения прекращается в зоне ООС
17:35
События
Режим ЧС ввели в Харьковской области
17:33
События
Жители Ужгорода и местные больницы получили средства защиты и тесты для выявления COVID-19
17:30
События
Чрезвычайное положение в Украине может ввести Рада 24 марта
17:11
События
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
17:11
События
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
15:26
События
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
15:25
События
Усилить контроль в аэропортах призвал Кличко
15:22
События
Телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом проведет Украина
13:43
События
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
13:39
События
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
13:36
Политика
Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни - тотальный карантин
11:39
События
Обязательный масочный режим вводят в Черновцах

Новости ТОП-7

Министр иностранных дел Украины надеется на то, что власти России не смогут сдерживать распространение коронавируса в стране8344
Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»7400
Американские военные украли из Италии 500 тысяч экспресс-тестов коронавируса и на самолёте перевезли их в США7392
Типы коронавируса в Италии, Корее и Тайвани абсолютно разные и не происходят из Китая5597
Американские эксперты считают, что в столь сложное для Украины время, страну спасти может только природные инстинкты жены Зеленского4835
К тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса - Емец2008
20 000 масок, тесты на коронавирус и другие медицинские средства, оборудование и препараты прибыли на Закарпатье469

Досуг

10 порад при бюджетному ремонті квартири
10 порад при бюджетному ремонті квартири
Ці рекомендації будуть корисні тим, хто збирається робити простий не дизайнерський ремонт з мінімальними вкладеннями коштів, але не хоче втрачати якість та функціональність
Вчера, 20:4299
Рейтинг проточных фильтров для воды
Рейтинг проточных фильтров для воды
Питьевая вода не соответствует стандартам качества — таким высказыванием сложно удивить.
20-мар-2020, 21:28101
Правдивая информация об акциях
Правдивая информация об акциях
С понятием  «Акция» сегодня знаком каждый цивилизованный человек
20-мар-2020, 16:5998
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью — ООО — юридическое лицо, которое учреждается несколькими юридическими или физическими лицами, имеет некий уставной капитал, разделенный на доли.
20-мар-2020, 09:2694
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Согласно законодательству Украины, начать строительные работы на земельном участке можно только после получения разрешения на строительство
19-мар-2020, 10:42406
Протеин: что это и как правильно принимать
Протеин: что это и как правильно принимать
Как правило, протеин классифицируют по происхождению белка, с которого он состоит
18-мар-2020, 20:03436

События

Сколько заболевших в Украине на сегодня
Сколько заболевших в Украине на сегодня
При этом трое человек умерли, один уже выздоровел и выписан из больницы
Сегодня, 08:5265
За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев
За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев
Общее число инфицированных в стране составляет 42681
Вчера, 21:36120
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
В Киеве зафиксировали 7 новых случаев коронавируса
Вчера, 20:38105
Схема движения пассажирского транспорта в Киеве опубликована
Схема движения пассажирского транспорта в Киеве опубликована
Общественным транспортом с понедельника смогут пользоваться лишь при наличии специального пропуска
Вчера, 19:08270
Пропуск через линию разграничения прекращается в зоне ООС
Пропуск через линию разграничения прекращается в зоне ООС
Ограничения вступают в силу 22 марта
Вчера, 19:05125
Режим ЧС ввели в Харьковской области
Режим ЧС ввели в Харьковской области
Ранее режим ЧС ввели в Киеве и еще шести областях
Вчера, 17:35138
7 Днів