Минздрав за день получил более 80 подозрений - коронавирус в Украине

Вместе с тем, сообщается, что по состоянию на 10:00 в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киев.

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют усилить ограничительные меры на период карантина. Также глава МВД заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

Отметим, режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.