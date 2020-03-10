Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек

Отмечается, что число смертей от коронавируса в Турции возросло до 21. В предыдущие 24 часа было проведено в общей сложности 2953 теста.

За последние сутки в Турции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло с 277 до 947 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренних дел Турции объявило поздно вечером в субботу, что все рестораны, кондитерские и другие аналогичные заведения общественного питания могут предлагать только доставку на дом и доставку на вынос.