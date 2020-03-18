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Инструкцию для возвращающихся домой украинцев опубликовал Минздрав

Министерство здравоохранения призвало украинцев после возвращения домой строго придерживаться режима самоизоляции и опубликовало инструкцию, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, самоизоляция, прежде всего, означает, что человек в течение как минимум 14 дней должен избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе чем на 1,5 метра и дольше 15 минут.

Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните своему семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.

Как подготовиться к самоизоляции:

  • Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.

  • При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

  • Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощь.

  • Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним.

  • Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Если вы живете не сами:

  • Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.
  • Если возможно, используйте отдельную ванную и/или туалет, готовьте еду и ешьте отдельно. Если нет - применяйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
  • Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
  • Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

"Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук", - говорится в сообщении Минздрава.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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