Инструкцию для возвращающихся домой украинцев опубликовал Минздрав

Министерство здравоохранения призвало украинцев после возвращения домой строго придерживаться режима самоизоляции и опубликовало инструкцию, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, самоизоляция, прежде всего, означает, что человек в течение как минимум 14 дней должен избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе чем на 1,5 метра и дольше 15 минут.

Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните своему семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.

Как подготовиться к самоизоляции:

Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.

При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощь.

Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним.

Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Если вы живете не сами:

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную и/или туалет, готовьте еду и ешьте отдельно. Если нет - применяйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

"Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук", - говорится в сообщении Минздрава.