18 человек в Запорожской области проверяют на коронавирус

В частности, за минувшие сутки обратились три человека. Отмечается, 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена.

По состоянию на 22 марта, в Запорожской области подозревают коронавирус у 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Напомним, Минздрав уточнил информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве, о последнем случае в столице сообщат позже.

Также сообщалось, что полицейские составили 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине. Также начато 9 уголовных производств.