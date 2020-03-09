8 человек в Украине выздоровели от коронавируса

Отмечается, что все пациенты, вылечившиеся от коронавируса, находятся в Черновицкой области, которая является лидером по количеству инфицированных (25 человек).

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса. Люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены вирусу.