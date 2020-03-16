Коронавирус: сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов

В частности, отмечается, что прибудут оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарного сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один гриппом и экспресс-тест на коронавирус.

Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.