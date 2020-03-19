На карантин пошла Меркель

По информации представителя Кабинета министров Германии, у врача, который недавно делал прививки Меркель, диагностировали заражение коронавирусом.

После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс прошел тест на коронавирус. Накануне на наличие коронавируса проверилась его жена Карен.

Пенсу пришлось проходить тест на коронавирус, после того как в пятницу стало известно, что сотрудник аппарата Пенса заразился коронавирусом. Пенс и президент США Дональд Трамп заявили, что не имели тесных контактов с больным коронавирусом.