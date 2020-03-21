Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией

Из-за карантина в Киеве, которые введен из-за коронавируса, с 23 марта проезд в транспорте допускается только по пропускам. Подробнее о том, как теперь будет ходить транспорт в столице - в материале РБК-Украина.

Тотальный карантин в Киеве затронул транспорт

21 марта власти Киева приняли решение об ужесточении ограничительных мер на период карантина. В частности, с 23 марта в движение столичного транспорта внесены изменения.

Так, с понедельника воспользоваться общественным транспортом в Киеве смогут только работники критически важной инфрастрактуры столицы. В частности, речь идет о медиках, спасателях, полиции, работницах продуктовых магазинов и аптек. Именно они, имея пропуск, смогут ездить на общественном транспорте. Для всех остальных киевлян на период карантина транспорт будет недоступным.

Также, согласно решению мэрии, в транспорте должны находиться два сотрудника полиции и один представитель "Муниципальной стражи".

Схемы движения транспорта в Киеве на период карантина

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Какие ограничения были введены ранее

С 12 марта в Киеве действует карантин. Тогда были закрыты все школы, детсады и университеты. С 12 марта также закрыты все театры, кино и запрещены массовые мероприятия. Позже карантин существенно ужесточили. На данный момент закрыты все рестораны, кафе, ТРЦ, не работает метро, людей просят оставаться дома и не выходить на улицу. Такие меры, к слову, введены по всей Украине.