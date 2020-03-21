Самолет из Китая с тестами на коронавирус прибыл в Украину

Отмечается, что около 2:00 ночи 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

В Украину прибыл самолет из Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики", - отметили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - добавили в ОП.





