Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения

Ежедневно вспышка коронавируса охватывает новые регионы Украины. Местные власти реагируют на распространение инфекции ужесточением карантина. С 23 марта общественный транспорт не работает в Киеве и ряде других городов.

Какие ограничения введены для пассажиров, и где полностью приостановлено транспортное сообщение - сообщает РБК-Украина.

Проезд в Киеве по пропускам

С 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы смогут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт будет курсировать по отдельным маршрутам.

Пассажиры без пропусков с 23 марта не смогут воспользоваться общественным транспортом до окончания карантинного режима.

Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники Нацполиции и "Муниципальной стражи". По двое представителей служб будут присутствовать внутри каждого транспортного средства.

В Черновцах работает только спецтроллейбус

Черновицкая область стала эпицентром коронавирусной инфекции в Украине. В области действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем работа общественного транспорта полностью ограничена.

В частности, в Черновцах отменены все городские маршруты. Ездит только несколько троллейбусов со спецзнаками. При наличии служебных удостоверений они перевозят медиков, правоохранителей, спасателей, работников коммунальных предприятий.

Общественный транспорт не работает в Тернополе

С 23 марта городской транспорт Тернополя приостанавливает работу. Воспользоваться проездом смогут работники коммунальных и аварийных служб, врачи и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Для них запускают автобусные маршруты №1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 и троллейбусы №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На каждом таком транспортном средстве будет установлена табличка “Специальные перевозки”.

В Черкассах организованы спецрейсы

Горсовет Черкасс принял решение о прекращении работы общественного транспорта с 21 марта.

Перевозки медиков, работников коммунальных и аварийных служб, сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства осуществляют троллейбусы со знаком “Красный крест” по пропуску. Все пассажиры данных категорий обязаны носить маски и перчатки.

Полностью остановлен общественный транспорт в Ужгороде и Мукачево

Решение об ужесточении карантина приняла специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгорода. С 20 марта все маршруты общественного транспорта в городе временно закрыты.

Горсовет рекомендовал руководителям предприятий самостоятельно организовать перевозки сотрудников до места работы.

В Мукачево работу общественного транспорта полностью отменили с 21 марта. Также правоохранительным органам было поручено следить за соблюдением карантинного режима у водителей такси - все обязаны носить маски.

В Луцке и Нововолынске транспорт не работает до конца карантина

Горсовет Луцка принял решение с 19 марта приостановить все маршруты для снижения вероятности распространения коронавируса.

Проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.

Еще в одном городе Волынской области (Нововолынске) общественный транспорт прекратил работу из-за карантина с 20 марта.

Покровск отменил городские перевозки из-за нарушений

Маршруткам Покровска запретили осуществлять рейсовые перевозки на период карантина. Городской общественный транспорт был остановлен из-за того, что водители не соблюдали все необходимые мероприятия по дезинфекции в салоне.

Отмена льготного проезда

В рамках общенационального карантина с 17 марта по всей стране было ограничено количество пассажиров в троллейбусах, вагонах трамваев, автобусах, маршрутках до 10 человек.

Дополнительно в ряде городов временно отменили льготы на проезд для пенсионеров (пожилые люди входят в группу риска СOVID-19).

В Виннице с понедельника льготы не действуют в час пик (период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00).

20 марта льготный проезд отменили в общественном транспорте Запорожья, Хмельницкого, Житомира, Полтавы на время карантина. С 23 марта - в Одессе и Львове.