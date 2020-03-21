 

Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения

События Сегодня, 09:0786
Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения

Ежедневно вспышка коронавируса охватывает новые регионы Украины. Местные власти реагируют на распространение инфекции ужесточением карантина. С 23 марта общественный транспорт не работает в Киеве и ряде других городов.

Какие ограничения введены для пассажиров, и где полностью приостановлено транспортное сообщение - сообщает РБК-Украина.

 

Проезд в Киеве по пропускам

С 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы смогут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт будет курсировать по отдельным маршрутам.

Пассажиры без пропусков с 23 марта не смогут воспользоваться общественным транспортом до окончания карантинного режима.

Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники Нацполиции и "Муниципальной стражи". По двое представителей служб будут присутствовать внутри каждого транспортного средства.

 

В Черновцах работает только спецтроллейбус

Черновицкая область стала эпицентром коронавирусной инфекции в Украине. В области действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем работа общественного транспорта полностью ограничена.

В частности, в Черновцах отменены все городские маршруты. Ездит только несколько троллейбусов со спецзнаками. При наличии служебных удостоверений они перевозят медиков, правоохранителей, спасателей, работников коммунальных предприятий.

 

Общественный транспорт не работает в Тернополе

С 23 марта городской транспорт Тернополя приостанавливает работу. Воспользоваться проездом смогут работники коммунальных и аварийных служб, врачи и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Для них запускают автобусные маршруты №1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 и троллейбусы №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На каждом таком транспортном средстве будет установлена табличка “Специальные перевозки”.

 

В Черкассах организованы спецрейсы

Горсовет Черкасс принял решение о прекращении работы общественного транспорта с 21 марта.

Перевозки медиков, работников коммунальных и аварийных служб, сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства осуществляют троллейбусы со знаком “Красный крест” по пропуску. Все пассажиры данных категорий обязаны носить маски и перчатки.

 

Полностью остановлен общественный транспорт в Ужгороде и Мукачево

Решение об ужесточении карантина приняла специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгорода. С 20 марта все маршруты общественного транспорта в городе временно закрыты.

Горсовет рекомендовал руководителям предприятий самостоятельно организовать перевозки сотрудников до места работы.

В Мукачево работу общественного транспорта полностью отменили с 21 марта. Также правоохранительным органам было поручено следить за соблюдением карантинного режима у водителей такси - все обязаны носить маски.

 

В Луцке и Нововолынске транспорт не работает до конца карантина

Горсовет Луцка принял решение с 19 марта приостановить все маршруты для снижения вероятности распространения коронавируса.
Проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.
Еще в одном городе Волынской области (Нововолынске) общественный транспорт прекратил работу из-за карантина с 20 марта.

 

Покровск отменил городские перевозки из-за нарушений
Маршруткам Покровска запретили осуществлять рейсовые перевозки на период карантина. Городской общественный транспорт был остановлен из-за того, что водители не соблюдали все необходимые мероприятия по дезинфекции в салоне.

 

Отмена льготного проезда
В рамках общенационального карантина с 17 марта по всей стране было ограничено количество пассажиров в троллейбусах, вагонах трамваев, автобусах, маршрутках до 10 человек.
Дополнительно в ряде городов временно отменили льготы на проезд для пенсионеров (пожилые люди входят в группу риска СOVID-19).
В Виннице с понедельника льготы не действуют в час пик (период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00).
20 марта льготный проезд отменили в общественном транспорте Запорожья, Хмельницкого, Житомира, Полтавы на время карантина. С 23 марта - в Одессе и Львове.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, карантин, транспорт, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией
Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией
Сегодня, 08:55
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
21-мар-2020, 13:39
Работу общественного транспорта остановят в Ужгороде
Работу общественного транспорта остановят в Ужгороде
19-мар-2020, 18:18
Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров
Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров
17-мар-2020, 09:39
Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты
Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты
16-мар-2020, 14:13

Последние новости

10:58
Политика
Экс-премьер-министр Алексей Гончарук совершил особо тяжкое преступление против Украины
10:38
Политика
В новую фазу борьбы с коронавирусом входит Украина - Емец
10:34
События
В мае проведут индексацию пенсий
09:10
События
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
09:07
События
Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения
09:02
События
Количество зафиксированных случаев на 23 марта - коронавирус в Украине
08:59
События
Самолет из Китая с тестами на коронавирус прибыл в Украину
08:57
Политика
О состоянии обмена пленными в условиях пандемии коронавируса рассказали в МИД
08:55
События
Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией
08:51
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (23.03.20)
08:46
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 23 Марта
Вчера, 2020-03-22
21:25
События
На карантин пошла Меркель
20:43
Политика
Введения чрезвычайной ситуации в Украине не исключает Зеленский
19:22
Политика
Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов - коронавирус в Украина
17:46
Политика
Срочное обращение к народу и власти от партии «Оппозиционная платформа «За Жизнь»
16:52
События
Коронавирус: сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов
16:01
События
Сроки появления вакцины от коронавируса назвали в ВОЗ
15:44
События
8 человек в Украине выздоровели от коронавируса
15:23
События
18 человек в Запорожской области проверяют на коронавирус
14:10
События
Инструкцию для возвращающихся домой украинцев опубликовал Минздрав

Новости ТОП-7

Министр иностранных дел Украины надеется на то, что власти России не смогут сдерживать распространение коронавируса в стране17792
Срочное обращение к народу и власти от партии «Оппозиционная платформа «За Жизнь»14713
Американские военные украли из Италии 500 тысяч экспресс-тестов коронавируса и на самолёте перевезли их в США10392
Американские эксперты считают, что в столь сложное для Украины время, страну спасти может только природные инстинкты жены Зеленского5910
К тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса - Емец3182
В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей2690
Сколько заболевших в Украине на сегодня1392

Досуг

Широкий выбор мотошин: все особенности качественных покрышек
Широкий выбор мотошин: все особенности качественных покрышек
Купить шины для мотоциклов через интернет
Сегодня, 10:4056
Модульный шиномонтаж от Artmetall – доступность и качество
Модульный шиномонтаж от Artmetall – доступность и качество
Чтобы открыть шиномонтажную мастерскую, первым делом нужно определиться с местом ее размещения, после чего организовать процесс возведения необходимого для оказания услуг здания.
Вчера, 20:55235
Что такое внутриканальные и заушные слуховые аппараты?
Что такое внутриканальные и заушные слуховые аппараты?
Внутриканальные и заушные слуховые аппараты – что это и чем отличаются. Особенности, противопоказания и преимущества слуховых аппаратов разных форм ношения
Вчера, 17:51139
Врачи маммологи клиники Mediland
Врачи маммологи клиники Mediland
Рак молочной железы у женщин является довольно распространенным опасным заболеванием, которое можно успешно лечить сегодня, если своевременно проходить обследование у врачей маммологов
Вчера, 10:3072
10 порад при бюджетному ремонті квартири
10 порад при бюджетному ремонті квартири
Ці рекомендації будуть корисні тим, хто збирається робити простий не дизайнерський ремонт з мінімальними вкладеннями коштів, але не хоче втрачати якість та функціональність
21-мар-2020, 20:42128
Рейтинг проточных фильтров для воды
Рейтинг проточных фильтров для воды
Питьевая вода не соответствует стандартам качества — таким высказыванием сложно удивить.
20-мар-2020, 21:28125

События

В мае проведут индексацию пенсий
В мае проведут индексацию пенсий
Пенсии повысят на 11% для части пенсионеров
Сегодня, 10:3461
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
В Италии зафиксировано уже 5 тыс. 476 смертей
Сегодня, 09:1098
Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения
Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения
Ездить в общественном транспорте можно только по специальному пропуску
Сегодня, 09:0787
Количество зафиксированных случаев на 23 марта - коронавирус в Украине
Количество зафиксированных случаев на 23 марта - коронавирус в Украине
Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек
Сегодня, 09:02219
Самолет из Китая с тестами на коронавирус прибыл в Украину
Самолет из Китая с тестами на коронавирус прибыл в Украину
Самолет привез 250 тысяч быстрых тестов и другое оборудование
Сегодня, 08:5955
Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией
Киев остался без транспорта на карантине, проезд по пропуску и с полицией
Проезд в Киеве с 23 марта только по пропускам
Сегодня, 08:5586
7 Днів