В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 5 тыс. 476 человек. В Китае умерли 3 тыс. 153 человека в течение всего времени эпидемии.

В мире летальность вследствие коронавируса SARS-CoV-2 достигла 14 тысяч 705 человек по состоянию на утро понедельника, 23 марта. Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В целом в мире сейчас насчитывается 339 035 тысяч инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 799 человек.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 тыс. 209 человек. Дальше - Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).

В Украине резкий рост заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован 22 марта и на сегодня заболели уже 73 человека.