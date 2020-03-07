В мае проведут индексацию пенсий

Как отметила Лабезная, после индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%", - сказала она.

Индексацию трудовых пенсий украинцев проведут с мая 2020 года, в рамках которой пенсии на 11% повысят для 7 млн человек. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.