 

Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов

События Сегодня, 12:28129
Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов

Как отмечается, значительная часть этих препаратов используется для лечения таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет второго типа и гипертония.

 

Отмечается, что у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное COVID-19, протекает в тяжелой форме.
Французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Об этом сообщает в французский телеканал BFMTV.
"Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы заболеваний, сопутствующих COVID-19", - говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того, четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них - препарат для лечения малярии Хлорохин.

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Теги: news, Новости, Украина, коронавирус, Лекарство, 7dniv, 7dnivinfo  
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