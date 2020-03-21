Обновлённые данные про заражённых в Украине

На сегодняшний день в Украине подтверждено 47 случае заражения вирусом COVID-2019.

Смертельных случаев - 3. На самоизоляции находятся 15 человек. 1 человек выздоровел. В Ужгороде ожидают подтверждения 5 человек. Во Львовской области 90 человек. В Одесской - 44, Черновицкой - 40, Ивано-Франковской - 26, Черкасской - 15, в Киеве - 32. В целом по Украине ожидают подтверждения 361 человек, из них госпитализированы уже 257. По всей Украине больницы готовы принять не более 5617 заражённых.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 13:50

Подтвердилось заражённость ещё у 26 человек. На этот час в общей сложности 73 случая.