«Пандемия будет бушевать в Европе не менее 2 лет» - руководитель китайской группы клинических экспертов

Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун оценил перспективы европейских стран в борьбе с коронавирусом, сообщает South China Morning Post.

"Это совершенно нормальная ситуация, если вирус будет снова появляться и исчезать, и все это продлится один-два года. Забудьте о мысли, что пандемия в Европе закончится в ближайшем будущем", — сказал врач во время видеоконференции с экспатами и студентами из Китая.

По его мнению, европейские власти смогли бы быстро остановить распространение вируса только "экстремально радикальными" мерами. Например, полной заморозкой любой активности в странах и полным закрытием границ. Впрочем, Германия, как и другие страны континента, на это не пойдет, считает врач.

"Если бы целый мир мог замереть на четыре недели, мы бы смогли остановить пандемию", — приводит издание слова специалиста.