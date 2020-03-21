В ОДЕССЕ УПЦ ШЬЕТ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

Студентки золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии начали пошив медицинских масок.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, маски будут переданы в больницы, а также будут раздаваться в храмах и обителях епархии для посетителей.

«Шьем маски. Готовим антисептик. Квалификация наших златошвей и мастериц церковной вышивки это позволяет. Поскольку в аптеках этого еще нет - заработал наш епархиальный благотворительный штаб!», - сообщила глава Синодального отдела «Церковь и культура», настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик).

В Одесской епархии призвали всех, у кого есть возможность, приобщиться к начинанию и помочь в борьбе с распространяющейся эпидемией.







