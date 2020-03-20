Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях. Сообщает Киев Оперативный.
В Киев прибыл поезд из Риги. В каждом вагоне украинцы с температурой 40.
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