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События Сегодня, 20:0774
В Киев прибыл поезд из Риги. В каждом вагоне украинцы с температурой 40.

Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях. Сообщает Киев Оперативный.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Рига, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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