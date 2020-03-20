Благодаря переданным экспресс-тестам в Мукачево удалось выявить заражённую женщину вирусом COVID-19

По состоянию на 17:00 в Закарпатской области выявлено один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19.

Жительница г. Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны. Мужчина вернулся из Италии 20.03.2020 г. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным. Сейчас состояние стабильное, больная госпитализируете в Ужгород в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Мужчина находится на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта. Сейчас формируются списки контактных лиц.