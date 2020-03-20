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События Вчера, 21:3852
Благодаря переданным экспресс-тестам в Мукачево удалось выявить заражённую женщину вирусом COVID-19

По состоянию на 17:00 в Закарпатской области выявлено один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19

 

Жительница г. Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны.  Мужчина вернулся из Италии 20.03.2020 г. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования.  Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ.  Результат оказался положительным.  Сейчас состояние стабильное, больная госпитализируете в Ужгород в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.  Мужчина находится на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта.  Сейчас формируются списки контактных лиц.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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